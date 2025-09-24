В ХМАО назвали города, где продают самые дешевые дачи

Большинство дач стоимостью до 300 тысяч рублей среди городов Югры продают в окрестностях Нижневартовска. Местная недвижимость в этом ценовом сегменте занимает более 40% регионального рынка. Подробнее — в материале URA.RU.
«В сентябре по Югре продают более 150 дачных объектов стоимостью до 300 тысяч рублей. Из них около 65 выставлены на продажу в районе Нижневартовска», — следует из публикаций сервиса онлайн-объявлений.
Среди крупных городов ХМАО загородную недвижимость до 300 тысяч также продают в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. В Сургуте по таким ценам дачи продают редко. Подобную загородку также можно найти и в небольших муниципалитетах. Предложения о продаже чаще встречаются в Мегионе, Урае, Югорске, Лангепасе и Белоярском.
Преимущественно одни из самых дешевых объектов около 100 тысяч рублей продают без построек, а часть из них небольшие и заброшены. Дачи по 300 тысяч выставляют на продажу, хоть и с домами, но в основном они требуют ремонта с серьезными вложениями или расположены в неудачных локациях.
Средняя стоимость участков под ИЖС в ХМАО тем временем отличается от самых дешевых объектов. По данным «Авито», летом прайс составил от двух миллионов рублей, а сотка земли — от 55 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре летом упал спрос на загородном рынке. Югорчане прежде всего заинтересованы в покупке квартир, а приобретение другой недвижимости покупатели откладывают.
