24 сентября 2025

В ХМАО назвали города, где продают самые дешевые дачи

Жители Нижневартовска распродают дачи за 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Югорчане выставляют на продажу дачи до 300 тысяч рублей
Югорчане выставляют на продажу дачи до 300 тысяч рублей

Большинство дач стоимостью до 300 тысяч рублей среди городов Югры продают в окрестностях Нижневартовска. Местная недвижимость в этом ценовом сегменте занимает более 40% регионального рынка. Подробнее — в материале URA.RU.

«В сентябре по Югре продают более 150 дачных объектов стоимостью до 300 тысяч рублей. Из них около 65 выставлены на продажу в районе Нижневартовска», — следует из публикаций сервиса онлайн-объявлений.

Среди крупных городов ХМАО загородную недвижимость до 300 тысяч также продают в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. В Сургуте по таким ценам дачи продают редко. Подобную загородку также можно найти и в небольших муниципалитетах. Предложения о продаже чаще встречаются в Мегионе, Урае, Югорске, Лангепасе и Белоярском.

Преимущественно одни из самых дешевых объектов около 100 тысяч рублей продают без построек, а часть из них небольшие и заброшены. Дачи по 300 тысяч выставляют на продажу, хоть и с домами, но в основном они требуют ремонта с серьезными вложениями или расположены в неудачных локациях.

Средняя стоимость участков под ИЖС в ХМАО тем временем отличается от самых дешевых объектов. По данным «Авито», летом прайс составил от двух миллионов рублей, а сотка земли — от 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре летом упал спрос на загородном рынке. Югорчане прежде всего заинтересованы в покупке квартир, а приобретение другой недвижимости покупатели откладывают.

© Служба новостей «URA.RU»
