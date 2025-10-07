«Столько частных самолетов не будет»: как Ельцин Центр отметит свой юбилей

В конце ноября Ельцин Центр отметит юбилей. Несмотря на круглую дату, 10 лет, ждать массового приезда высокопоставленных гостей не придется, рассказала директор Музея Ельцина Анна Бородулина.
«Как было это 10 лет назад, у нас сделать не получится. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы ощущаем масштаб тех перемен, которые за эти 10 лет произошли. Наверное, столько частных самолетов в аэропорту Кольцово не будет в этот раз. Тем не менее нам хочется сделать наши события в первую очередь не для московских гостей, а для наших друзей в Екатеринбурге, которые были вместе с нами эти 10 лет. Мне кажется, что такое смещение фокуса о многом говорит. Для меня, в первую очередь, о чем-то приятном, потому что все-таки мы работаем для Екатеринбурга и будем продолжать это делать», — пояснила Бородулина.
Также программный директор Ельцин Центра Илья Смирнов не стал раскрывать, кого же все-таки из высокопоставленных лиц стоит ждать на площадке учреждения. «Мы не планируем каких-то мероприятий с их участием. Если кто-то из гостей прилетит, а я думаю, кто-то прилетит, мы, конечно, будем рады», — заявил Смирнов.
Ельцин Центр открылся 25 ноября 2015 года. Тогда на открытие приезжали президент России Владимир Путин и в то время премьер Дмитрий Медведев, вдова первого президента Бориса Ельцина Наина Ельцина, телеведущая Ксения Собчак, политик Ирина Хакамада и многие другие видные деятели.
