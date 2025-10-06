В Озерске поменяли спикера горсобрания

В Озерске (Челябинская область) спикером собрания депутатов избран Вадим Каримов. Об этом говорится в решении собрания депутатов, опубликованном на сайте собрания.
«Избрать председателем собрания депутатов Озерского городского округа Каримова Вадима Раулевича, депутата от избирательного округа № 14. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия», — говорится в документе.
Каримову 41 год. До избрания на пост спикера он работал директором ООО «Искра», учредителем которой является его отец. Согласно базе данных Сбис, компания занимается разными видами деятельности — от расчистки строительной площадки до рыбоводства и деятельности туристических агентств. Доходы компании в прошлом году составили 60 млн рублей, чистая прибыль — два миллиона рублей.
Каримов избирается депутатом третий созыв подряд. Прежний спикер, 60-летний Андрей Кузнеченков, также ставший депутатом нового созыва, на должность председателя не выдвигался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!