06 октября 2025

В Озерске поменяли спикера горсобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Кузнеченков покинул пост спикера
Андрей Кузнеченков покинул пост спикера Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В Озерске (Челябинская область) спикером собрания депутатов избран Вадим Каримов. Об этом говорится в решении собрания депутатов, опубликованном на сайте собрания.

«Избрать председателем собрания депутатов Озерского городского округа Каримова Вадима Раулевича, депутата от избирательного округа № 14. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия», — говорится в документе.

Каримову 41 год. До избрания на пост спикера он работал директором ООО «Искра», учредителем которой является его отец. Согласно базе данных Сбис, компания занимается разными видами деятельности — от расчистки строительной площадки до рыбоводства и деятельности туристических агентств. Доходы компании в прошлом году составили 60 млн рублей, чистая прибыль — два миллиона рублей.

Каримов избирается депутатом третий созыв подряд. Прежний спикер, 60-летний Андрей Кузнеченков, также ставший депутатом нового созыва, на должность председателя не выдвигался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Озерске (Челябинская область) спикером собрания депутатов избран Вадим Каримов. Об этом говорится в решении собрания депутатов, опубликованном на сайте собрания. «Избрать председателем собрания депутатов Озерского городского округа Каримова Вадима Раулевича, депутата от избирательного округа № 14. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия», — говорится в документе. Каримову 41 год. До избрания на пост спикера он работал директором ООО «Искра», учредителем которой является его отец. Согласно базе данных Сбис, компания занимается разными видами деятельности — от расчистки строительной площадки до рыбоводства и деятельности туристических агентств. Доходы компании в прошлом году составили 60 млн рублей, чистая прибыль — два миллиона рублей. Каримов избирается депутатом третий созыв подряд. Прежний спикер, 60-летний Андрей Кузнеченков, также ставший депутатом нового созыва, на должность председателя не выдвигался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...