СПЧ потребовал удалить данные детей с сайта «Миротворец»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СПЧ возмутился из-за публикации данных двухлетних детей на «Миротворце»*
СПЧ возмутился из-за публикации данных двухлетних детей на «Миротворце»* Фото:

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал от администрации украинского сайта «Миротворец»* удалить персональные данные детей, размещенные на портале. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

«Публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права. Маленькие дети обвиняются в осознанных деяниях, и тем самым происходит разрушение института детства», — говорится в официальном telegram-канале СПЧ. В Совете подчеркивают, что подобные действия представляют собой посягательство на неприкосновенность детства и противоречат фундаментальным международным нормам.

Совет направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, призвав вмешаться и обеспечить исключение сведений о несовершеннолетних из открытого доступа. Причиной такой реакции стала информация о том, что в базу «Миротворца»* начали включать даже двух- и трехлетних детей, обвиняя их в осознанной «российской агрессии» и «покушении на суверенитет Украины».

СПЧ отмечает, что публикация данных несовершеннолетних на «Миротворце»* нарушает положения Конвенции о правах ребенка, одобренной Генассамблеей ООН в 1989 году. Согласно документу, ни один ребенок не может быть объектом незаконного вмешательства в личную жизнь или посягательства на честь и репутацию. Совет напомнил, что ребенок имеет право на защиту закона от любого подобного вмешательства.

«Миротворец»* — украинский интернет-ресурс, созданный в 2014 году. На сайте размещается база лиц, которых администрация портала считает причастными к преступлениям против национальной безопасности Украины. В 2019 году мониторинговая миссия ООН уже призывала к закрытию сайта, указывая на опасность публикации личных данных. На портале публикуются имена, даты рождения, адреса, номера телефонов и другая персональная информация. Активисты и радикальные группы используют ресурс для преследования людей, а в ряде случаев — для физического устранения тех, кого считают угрозой. Сайт ранее уже подвергался критике из-за размещения данных журналистов, в том числе российских и западных СМИ.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал от администрации украинского сайта «Миротворец»* удалить персональные данные детей, размещенные на портале. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ. «Публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права. Маленькие дети обвиняются в осознанных деяниях, и тем самым происходит разрушение института детства», — говорится в официальном telegram-канале СПЧ. В Совете подчеркивают, что подобные действия представляют собой посягательство на неприкосновенность детства и противоречат фундаментальным международным нормам. Совет направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, призвав вмешаться и обеспечить исключение сведений о несовершеннолетних из открытого доступа. Причиной такой реакции стала информация о том, что в базу «Миротворца»* начали включать даже двух- и трехлетних детей, обвиняя их в осознанной «российской агрессии» и «покушении на суверенитет Украины». СПЧ отмечает, что публикация данных несовершеннолетних на «Миротворце»* нарушает положения Конвенции о правах ребенка, одобренной Генассамблеей ООН в 1989 году. Согласно документу, ни один ребенок не может быть объектом незаконного вмешательства в личную жизнь или посягательства на честь и репутацию. Совет напомнил, что ребенок имеет право на защиту закона от любого подобного вмешательства. «Миротворец»* — украинский интернет-ресурс, созданный в 2014 году. На сайте размещается база лиц, которых администрация портала считает причастными к преступлениям против национальной безопасности Украины. В 2019 году мониторинговая миссия ООН уже призывала к закрытию сайта, указывая на опасность публикации личных данных. На портале публикуются имена, даты рождения, адреса, номера телефонов и другая персональная информация. Активисты и радикальные группы используют ресурс для преследования людей, а в ряде случаев — для физического устранения тех, кого считают угрозой. Сайт ранее уже подвергался критике из-за размещения данных журналистов, в том числе российских и западных СМИ. *»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...