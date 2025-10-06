06 октября 2025

Родственники погибшего в ДТП челябинца спасли от тюрьмы виновника аварии

Родственники погибшего подростка просили не наказывать строго виновника аварии
Родственники 17-летнего челябинского подростка, погибшего в ДТП, спасли от тюрьмы виновника аварии — такого же 17-летнего подростка. Они просили не назначать ему строгое наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, виновник получил условный срок.

«Потерпевшие в ходе судебного следствия просили не назначать подсудимому строгое наказание. Судом виновному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла в июле в районе улицы Свердлова поселка Кропачево. 17-летний подросток сел за руль «Лады Приоры» и при развороте столкнулся с мотоциклом под управлением ровесника. В суде он признал вину и возместил семье потерпевшего 200 тысяч рублей.

