Освобождены два населенных пункта в Запорожье и ДНР

«Восток» и «Южная» освободили два населенных пункта
Российские войска освободили Нововасилевское в Запорожской области и Федоровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт в Донецкой народной республики освободили подразделения «Южной» группировки. В Запорожье работала группировка «Восток». 

