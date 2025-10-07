Освобождены два населенных пункта в Запорожье и ДНР

«Восток» и «Южная» освободили два населенных пункта
Российские войска освободили Нововасилевское в Запорожской области и Федоровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Населенный пункт в Донецкой народной республики освободили подразделения «Южной» группировки. В Запорожье работала группировка «Восток».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!