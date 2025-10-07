Задержаны новые фигуранты дела о паленом самогоне в Ленобласти, число погибших выросло

В Москве задержали еще двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
СК сообщила о задержании еще двух фигурантов дела о паленом алкоголе
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

СК России задержал в Москве еще двух участников уголовного дела о сбыте суррогатной продукции в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В порядке ст. 91 УПК РФ следователями СК России задержаны еще двое подозреваемых.... из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, осуществлявшей хранение... спиртосодержащей продукции», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что местонахождение подозреваемых установили в Москве.

Ранее сообщалось, что количество жертв отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 44 человек. В медицинское учреждение попали четверо пострадавших, причем состояние троих из них оценивалось как критическое. Уточняется, что все пострадавшие отравились после употребления суррогата, произведенного кустарным способом.

