В Пермском крае количество станций скорой медпомощи сократилось в 2,5 раза

В Пермском крае количество станций скорой медицинской помощи (СМП) сократилось с 2017 года почти в 2,5 раза. Сейчас в регионе насчитывается 17 станций СМП. Информация отражена в статистической отчетности, подготовленной Пермьстатом.
«Число станций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года): 2017 — 41; 2024 — 17», — сообщает Пермьстат. Также из подготовленной территориальным органом госстатитстики информации следует, что количество медицинского персонала в Прикамье снижается последние восемь лет (13 424 медработников в 2017 году, 12 257 — в 2024 году). По данным на минувший год, один медработник обслуживал в крае в среднем 90 человек. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края,в ведомстве пояснили, что подготовят на него ответ.
Реформа по укрупнению службы скорой медицинской помощи в Пермском крае началась в 2015 году. Власти объясняли это необходимостью улучшить качество медицинских услуг, оказываемых населению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.