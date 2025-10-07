В Кремле объяснили смысл национализации западных компаний

Россия приняла указ об ускоренной национализации западных компаний для защиты собственных интересов в условиях враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобные меры приняты на фоне того враждебного окружения, которое образовалось вокруг российского государства. На фоне этого РФ принимает те меры, которые считает необходимы для обеспечения своих интересов», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что, конечно, страна будет защищать свои интересы, используя весь юридический инструментарий. Он подчеркнул, что этот процесс будет без каких-либо сроков.
Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября. Он предусматривает ускоренную национализацию (передачу в управление государством), и, затем, приватизацию (передачу в частные руки) активов зарубежных компаний. Это решение рассматривалось как ответ на планы Запада по изъятию почти 250 миллиардов долларов российских активов, замороженных с начала СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.