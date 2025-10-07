Путин подпишет с Таджикистаном около 15 документов

В ближайшее время между Россией и Таджикистаном будет подписано около 15 новых двусторонних документов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Состоится обмен подписанными документами, их около 15», — сказал Ушаков на брифинге, передает корреспондент URA.RU. Особое внимание уделяется развитию кооперации в торговле, информационных технологиях, транспорте, образовании и здравоохранении. Документы призваны значительно расширить сотрудничество между двумя странами.
Одним из ключевых итогов встречи станет подписание совместного заявления президентов России и Таджикистана. Документ будет посвящен дальнейшему углублению отношений и развитию сотрудничества между странами.
