Путин подпишет с Таджикистаном около 15 документов

© Служба новостей «URA.RU»
Документы призваны значительно расширить сотрудничество между двумя странами
Документы призваны значительно расширить сотрудничество между двумя странами

В ближайшее время между Россией и Таджикистаном будет подписано около 15 новых двусторонних документов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Состоится обмен подписанными документами, их около 15», — сказал Ушаков на брифинге, передает корреспондент URA.RU. Особое внимание уделяется развитию кооперации в торговле, информационных технологиях, транспорте, образовании и здравоохранении. Документы призваны значительно расширить сотрудничество между двумя странами.

Одним из ключевых итогов встречи станет подписание совместного заявления президентов России и Таджикистана. Документ будет посвящен дальнейшему углублению отношений и развитию сотрудничества между странами.

