Бывший топ-менеджер оборонного завода в Перми получил срок за мошенничество

Мотовилихинский районный суд Перми вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора ФКП «Пермский пороховой завод». Речь идет о Сергее Холоимове.
«Суд назначил Холоимову наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей за совершение мошенничества в особо крупном размере. А также за отмывание денежных средств», — сообщает «РБК-Пермь» из зала суда.
Уголовное преследование было инициировано на основании материалов, предоставленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2023 года. В ходе следствия обвинения также были предъявлены Руслану Кондратьеву и его сыну Константину. Следствие и суд пришли к выводу, что указанные лица принимали участие в хищении средств, выделенных на модернизацию «Пермского порохового завода» и АО «Научно-исследовательского института полимерных материалов».
Руслан Кондратьев, владеющий ООО «Прокси», был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Константин Кондратьев, учредитель ООО «Промресурс», получил восемь лет заключения и штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, с троих осужденных в пользу завода и института взыскана сумма, превышающая 599 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.