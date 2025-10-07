Появилось видео с места смертельного ДТП в Ижевске с участием пермского автобуса

На месте смертельного ДТП в Ижевске, участником которого стал междугородний автобус Пермь-Казань, работают следователи. В официальном telegram-канале СК РФ опубликовано видео с места происшествия.
«На месте аварии работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении. На кадрах видно, что иномарка, которая вылетела на перекресток на красный сигнал светофора, сбила трех женщин и влетела в автобус на встречной полосе движения, практически полностью смята. Ее водитель погиб во время удара.
Также погибли три женщины 22, 61 и 67 лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте ДТП работали спасатели, именно они доставали тело погибшего водителя Hyundai Solaris.
