Новый запрет про сообщения о БПЛА в Пермском крае: объясняем, что это значит

Власти Пермского края подготовили проект указа, согласно которому публиковать информацию про беспилотники и их атаки будет запрещено. Это касается не только СМИ, но и простых граждан. URA.RU собрало все, что известно к этому часу и объясняет, что именно будет запрещено публиковать и какое наказание за нарушение будет грозить.
Что нельзя будет публиковать про БПЛА
Под запрет попадут фото и видео самих беспилотников. Изображения и описание, по которым станет понятно, что это за БПЛА. Также нельзя публиковать траекторию полета беспилотника и место непосредственной атаки или же отражения атаки.
Что можно публиковать
Исключением для публикации станут сообщения от официальных органов власти и правоохранителей. Проще говоря, если Министерство территориальной безопасности, губернатор или мэр что-то опубликуют — это можно будет распространять по социальным сетям или СМИ
Наказание за публикацию про БПЛА
Нарушение указа о запрете на публикацию про БПЛА относится к административным правонарушениям. Тем, кто его нарушит, грозят штрафы. Гражданских лиц будут штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностные лица на 30-40 тысяч рублей, а юридические лица на 200-300 тысяч рублей.
