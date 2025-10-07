Новый запрет про сообщения о БПЛА в Пермском крае: объясняем, что это значит

Власти Пермского края намерены ввести запрет на информацию про беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяков будут штрафовать за публикацию кадров БПЛА
Пермяков будут штрафовать за публикацию кадров БПЛА Фото:

Власти Пермского края подготовили проект указа, согласно которому публиковать информацию про беспилотники и их атаки будет запрещено. Это касается не только СМИ, но и простых граждан. URA.RU собрало все, что известно к этому часу и объясняет, что именно будет запрещено публиковать и какое наказание за нарушение будет грозить.

Что нельзя будет публиковать про БПЛА

Под запрет попадут фото и видео самих беспилотников. Изображения и описание, по которым станет понятно, что это за БПЛА. Также нельзя публиковать траекторию полета беспилотника и место непосредственной атаки или же отражения атаки.

Что можно публиковать

Исключением для публикации станут сообщения от официальных органов власти и правоохранителей. Проще говоря, если Министерство территориальной безопасности, губернатор или мэр что-то опубликуют — это можно будет распространять по социальным сетям или СМИ

Наказание за публикацию про БПЛА

Нарушение указа о запрете на публикацию про БПЛА относится к административным правонарушениям. Тем, кто его нарушит, грозят штрафы. Гражданских лиц будут штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностные лица на 30-40 тысяч рублей, а юридические лица на 200-300 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края подготовили проект указа, согласно которому публиковать информацию про беспилотники и их атаки будет запрещено. Это касается не только СМИ, но и простых граждан. URA.RU собрало все, что известно к этому часу и объясняет, что именно будет запрещено публиковать и какое наказание за нарушение будет грозить. Что нельзя будет публиковать про БПЛА Под запрет попадут фото и видео самих беспилотников. Изображения и описание, по которым станет понятно, что это за БПЛА. Также нельзя публиковать траекторию полета беспилотника и место непосредственной атаки или же отражения атаки. Что можно публиковать Исключением для публикации станут сообщения от официальных органов власти и правоохранителей. Проще говоря, если Министерство территориальной безопасности, губернатор или мэр что-то опубликуют — это можно будет распространять по социальным сетям или СМИ Наказание за публикацию про БПЛА Нарушение указа о запрете на публикацию про БПЛА относится к административным правонарушениям. Тем, кто его нарушит, грозят штрафы. Гражданских лиц будут штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностные лица на 30-40 тысяч рублей, а юридические лица на 200-300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...