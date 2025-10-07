Популярный автоблогер Давидыч чуть не сгорел в «Москвиче» на 1000 сил: что случилось

Тюнингованный «Москвич 3» популярного автоблогера Эрика Давидыча полностью сгорел в Москве. Об этом сам блогер сообщил в своем telegram-канале. По словам блогера, от машины остался только металлический каркас.
Инцидент произошел на стоянке около одного из автосервисов, где автомобиль находился на обслуживании. Причиной пожара стала чрезмерная доработка автомобиля. Давидыч подчеркнул, что он не пострадал. Подробнее о причинах случившегося и последствиях — в материале URA.RU.
Названа причина: сильный тюнинг
Машина загорелась во время тест-драйва новых улучшений. Давидыч находился в салоне автомобиля, но успел вовремя выбраться, поэтому никто не пострадал. Причиной пожара стал чрезмерный тюнинг машины.
«Если коротко говорить, то мы перетюнинговали автомобиль до такой степени, что он не выдержал», — сказал Китуашвили. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Спустя время Давидыч раскрыл настоящую причину пожара. По его словам, его машина сгорела потому, что у нее оторвался карданный вал, который пробил бензобак.
Также Давидыч пояснил, что для тюнинга «Москвича» использовались детали от автомобилей Volkswagen, Audi, Ferrari и Mitsubishi. От оригинальной машины не осталось практически ничего. Каждая деталь была заменена. Это все делалось для того, чтобы у машины было 1000 лошадиных сил.
Что об этом думают в компании
Как сообщили представители предприятия возгорание произошло с машиной, которая значительно отличается от серийных моделей и была доработана самим владельцем. Подчеркивается, что ответственность за техническое состояние авто несет исключительно владелец.
В «Москвич» уточнили, что в процессе модернизации блогер внес кардинальные изменения в силовую установку, электрооборудование и конструкцию автомобиля. На заводе отметили, что такие доработки значительно повышают риски возникновения технических неисправностей, включая возгорания.
