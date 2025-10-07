Вечером 7 октября в Екатеринбурге загорелся склад трубного завода, что располагается на улице Фронтовых бригад. Сейчас на месте работают пожарные. Об этом URA.RU рассказал очевидец пожара.
«Огонь прямо из окон видно. Туда уже пожарные приехали, сейчас тушить будут», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Там пояснили, что горит кровля складского помещения. На месте работают 12 единиц техники и 30 спасателей. Какой-либо информации о пострадавших не поступало.
