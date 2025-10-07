В Екатеринбурге полыхает часть завода. Фото, видео

В Екатеринбурге загорелся склад Уральского турбинный завод
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте пожара работают 30 огнеборцев (архивное фото)
На месте пожара работают 30 огнеборцев (архивное фото) Фото:

Вечером 7 октября в Екатеринбурге загорелся склад трубного завода, что располагается на улице Фронтовых бригад. Сейчас на месте работают пожарные. Об этом URA.RU рассказал очевидец пожара.

«Огонь прямо из окон видно. Туда уже пожарные приехали, сейчас тушить будут», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Там пояснили, что горит кровля складского помещения. На месте работают 12 единиц техники и 30 спасателей. Какой-либо информации о пострадавших не поступало.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 7 октября в Екатеринбурге загорелся склад трубного завода, что располагается на улице Фронтовых бригад. Сейчас на месте работают пожарные. Об этом URA.RU рассказал очевидец пожара. «Огонь прямо из окон видно. Туда уже пожарные приехали, сейчас тушить будут», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Там пояснили, что горит кровля складского помещения. На месте работают 12 единиц техники и 30 спасателей. Какой-либо информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...