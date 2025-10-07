В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара возле завода

На месте работают больше 30 спасателей (архивное фото)
На месте работают больше 30 спасателей (архивное фото) Фото:

На улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге, где рядом с Уральским турбинным заводом загорелся мебельный склад, перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает читатель URA.RU с места событий.

«Трамваи пропускают, но с задержкой. Троллейбусы пока вообще не едут в сторону завода, там все в дыму. И машины», — рассказал читатель.

Пожар вспыхнул вечером 7 октября возле Уральского турбинного завода на Фронтовых бригад. При этом само предприятие не пострадало — горит склад, по предварительным данным, мебельной фабрики. Всего на этой территории находятся порядка 400 арендаторов. URA.RU в режиме онлайн следит за ЧП.

Движение для машин по улице пока закрыто
Движение для машин по улице пока закрыто
Фото:
На Фронтовых бригад густой дым
На Фронтовых бригад густой дым
Фото:

