В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара возле завода

На улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге, где рядом с Уральским турбинным заводом загорелся мебельный склад, перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает читатель URA.RU с места событий.
«Трамваи пропускают, но с задержкой. Троллейбусы пока вообще не едут в сторону завода, там все в дыму. И машины», — рассказал читатель.
Пожар вспыхнул вечером 7 октября возле Уральского турбинного завода на Фронтовых бригад. При этом само предприятие не пострадало — горит склад, по предварительным данным, мебельной фабрики. Всего на этой территории находятся порядка 400 арендаторов. URA.RU в режиме онлайн следит за ЧП.
