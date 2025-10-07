«Работаем в штатном режиме»: на заводе в Екатеринбурге высказались о большом пожаре

Уральский турбинный завод в Екатеринбурге работает в штатном режиме несмотря на большой пожар. Как заявили URA.RU в пресс-службе предприятия, горит соседняя компания.
«Уральский турбинный завод работает в штатном режиме. Возгорание произошло на соседнем предприятии», — рассказали в пресс-службе.
Пожар вспыхнул вечером 7 октября. Как рассказали в МЧС по Свердловской области, загорелась кровля складского помещения. Один из собственников соседнего с УТЗ помещения рассказал URA.RU, что всего на территории возле завода находятся порядка 400 компаний-арендаторов, а горит мебельный цех.
Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, на месте работают 12 единиц техники и 30 спасателей. На время тушения пожара проезд по Фронтовых бригад перекрыли. Все новости по теме URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
