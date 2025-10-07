Макгрегора дисквалифицировали на полтора года

37-летний бывший двойной чемпион UFC в весовых категориях до 66 и до 70 килограммов Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Американского агентства по борьбе с допингом (USADA). Решение принято после того, как спортсмен трижды в 2024 году не предоставил сведения о своем местонахождении для забора биоматериала, что расценивается как нарушение антидопинговой политики.
«Конор Макгрегор признал ответственность и полностью содействовал расследованию, поэтому срок отстранения был уменьшен до 18 месяцев», — уточнили в пресс-службе агентства. Информацию передает «Чемпионат.com».
В результате вынесенного решения ирландский боец сможет вернуться к выступлениям в октагоне не ранее 20 марта 2026 года. По данным USADA, невыполнение требований по предоставлению местонахождения приравнивается к положительной допинг-пробе. В течение 2024 года сотрудники агентства трижды не смогли застать Макгрегора для проведения проверки, что и послужило основанием для санкций.
Вопросы нарушения антидопинговых правил в спорте регулярно становятся предметом пристального внимания. Ранее громкий резонанс вызвало дело бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2014 году уничтожил более 1,4 тысячи допинг-проб перед визитом комиссии WADA, что привело к лишению лаборатории лицензии и уголовному преследованию.
