07 октября 2025

Подросток умер В ДТП на подаренном питбайке под Екатеринбургом. Фото

В Ключевске в результате аварии погиб ребенок на питбайке
© Служба новостей «URA.RU»
Подросток погиб до приезда скорой помощи
Подросток погиб до приезда скорой помощи Фото:

В Ключевске (Свердловская область) 14-летний подросток выехал на подаренном питьбайке на дорогу и угодил под колеса грузовика. Мальчик погиб до приезда скорой помощи. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Подросток, находившийся в мотошлеме, скончался на месте происшествия. За рулем мотоцикла оказался ребенок, не имевший права управления и необходимых навыков. Питбайк приобрели ему бабушка с дедушкой», — рассказали в ведомстве.

На бабушку погибшего подростка составили административное дело. Также все необходимые процедуры для расследования проходит 50-летний водитель грузовика.

В Госавтоинспекции напоминают об опасности питбайков под управлением детей. У подростков нет соответствующих документов для управления транспортным средством. В ведомстве просят родителей внимательно следить за своими детьми и не давать им доступ к опасной технике.

© Служба новостей «URA.RU»
