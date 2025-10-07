В Ключевске (Свердловская область) 14-летний подросток выехал на подаренном питьбайке на дорогу и угодил под колеса грузовика. Мальчик погиб до приезда скорой помощи. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Подросток, находившийся в мотошлеме, скончался на месте происшествия. За рулем мотоцикла оказался ребенок, не имевший права управления и необходимых навыков. Питбайк приобрели ему бабушка с дедушкой», — рассказали в ведомстве.
На бабушку погибшего подростка составили административное дело. Также все необходимые процедуры для расследования проходит 50-летний водитель грузовика.
В Госавтоинспекции напоминают об опасности питбайков под управлением детей. У подростков нет соответствующих документов для управления транспортным средством. В ведомстве просят родителей внимательно следить за своими детьми и не давать им доступ к опасной технике.
