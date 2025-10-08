В Красноярском крае завели дело на скандальную ГРЭС из-за загрязнения воздуха

На крупнейшую ГРЭС под Красноярском завели уголовное дело за загрязнение воздуха
Полиция Красноярского края возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха на Назаровской ГРЭС — одном из крупнейших предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии Красноярского края.

«В отношении крупнейшего предприятия в Назарове возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Инспекторы минэкологии края выявили грубые нарушения в работе АО „Назаровская ГРЭС“», — сообщили представители ведомства на своей страничке «ВКонтакте». Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жителей города Назарово, фиксирующих ухудшение экологической ситуации из-за выбросов станции.

Специалисты зафиксировали превышения максимально допустимых и среднесуточных концентраций по таким опасным веществам, как оксид углерода, взвешенные частицы и бенз(а)пирен. Кроме того, были выявлены нарушения правил эксплуатации оборудования и работы газоочистных установок.

В ведомстве напомнили, что Назаровская ГРЭС относится к предприятиям первой категории негативного воздействия на окружающую среду и является одним из основных источников выбросов в городе. Заместитель министра Юлия Гуменюк уточнила, что, несмотря на то что Назарово не участвует в федеральной программе «Чистый воздух», экологические требования на его территории должны соблюдаться в полном объеме.

Дело возбуждено по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушению. По данным официальных источников, Назаровская ГРЭС является угольной теплоэлектростанцией с установленной электрической мощностью 1 373 МВт и тепловой мощностью 300 Гкал/ч. Предприятие входит в структуру Сибирской генерирующей компании и считается одной из крупнейших в Сибири.

