В ночь на 8 октября были уничтожены 53 беспилотника, по информации Минобороны РФ. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU
Липецкая область
В Липецкой области был введен режим воздушной опасности. После этого был объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Хлевенского, Тербунского, Задонского, Долгоруковского, Липецкого, Воловского районов, и г. Липецк. Об этом сообщал губернатор Игорь Артамонов.
Пензенская область
На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». На фоне атак был ограничен мобильный интернет. Об этом сообщал губернатор Олег Мельниченко.
Белгородская область
На территории региона ввели режим ракетной опасности. В селе Мощеное Грайворонского округа в результате ракетного обстрела пострадали трое жителей: двое взрослых и четырехлетний ребенок. Снаряд попал в частный жилой дом, что привело к частичному обрушению здания. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
Все пострадавшие были оперативно доставлены больницу для оказания неотложной медицинской помощи. Медики продолжают наблюдение за состоянием пострадавших.
Ставропольский край
В Ставропольском крае была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщал губернатор Владимир Владимиров. Также были введены ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Ставрополь (Шпаковское), сообщили в Росавиации.
Воронежская область
На территории региона объявили угрозу атаки БПЛА. Тревогу в связи с угрозой ударов ввели на территории Лискинского и Острогожского районов, а также городов Нововоронеж и Борисоглебск. Силами ПВО было уничтожено несколько БПЛА на территории одного из муниципалитетов. Об этом сообщал губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ростовская область
Системами ПВО была успешно отражена воздушная атака на территории Ростовской области. Об этом сообщал губернатор Юрий Слюсарь. В результате оперативных действий были уничтожены БПЛА в Каменском и Сальском районах. По предварительной информации, после инцидента на территории одного из предприятий Сальского района произошло возгорание сухой травы. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар, охвативший площадь около 100 квадратных метров.
Тамбовская, Волгоградская, Нижегородская области
Введены ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Они коснулись аэропорта Тамбова (Донское), аэропорта Нижнего Новгорода (Стригино) и аэропорта Волгоград. Об этом сообщали в Росавиации.
