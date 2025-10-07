Челябинец оформил 103 кредита на граждан и ответит за это в суде

Житель Челябинской области обвиняется по 103 эпизодам краж денег у граждан при оформлении на них кредитов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, потерпевшими по делу проходят 37 граждан РФ и девять кредитных организаций. 20-летнего хакера ждет суда.
«С декабря 2023 года по март 2024 года злоумышленник посредством сети Интернет незаконно добывал информацию о пользователях абонентскими телефонными номерами, привязанными к онлайн-сервисам. Имея персональные данные, обвиняемый оформлял в различных микрофинансовых организациях и банках договоры займа на граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
За это время хакер успел оформить займов на общую сумму 600 тысяч рублей. Он брал кредиты на суммы от 5 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.
После задержания в отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по факту кражи и неправомерного доступа к компьютерной информации. Сейчас расследование дела завершено. Материалы направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!