07 октября 2025

В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

Минтербез: в Пермском крае введен режим беспилотной опасности
Это произошло в 09:19 утра 8 октября
В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Это произошло в 09:19 утра 8 октября. 

«Все экстренные службы уведомлены о ситуации и функционируют в режиме полной готовности. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие, проявлять бдительность и не поддаваться панике», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

В ведомстве предупреждают, что в случае возникновения неотложных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU публиковало памятку, как пермякам вести себя при аваке беспилотников. 

