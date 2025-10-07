В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

Это произошло в 09:19 утра 8 октября
В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Это произошло в 09:19 утра 8 октября.
«Все экстренные службы уведомлены о ситуации и функционируют в режиме полной готовности. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие, проявлять бдительность и не поддаваться панике», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
В ведомстве предупреждают, что в случае возникновения неотложных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU публиковало памятку, как пермякам вести себя при аваке беспилотников.
