БПЛА нельзя трогать и пытаться сбить самостоятельно
Около трех часов ночи 3 октября в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. В результате атаки БПЛА в Березниках оказался поврежден жилой дом. URA.RU напоминает жителям региона о правилах поведения при атаке дронов. Памятка опубликована в социальных сетях краевого министерства территориальной безопасности.
От упавшего БПЛА нужно отойти минимум на сто метров
Экстренные службы можно вызвать по номеру 112
Запрещается пытаться самостоятельно сбить БПЛА
Дома нельзя подходить к окнам
Укрываться рекомендуется в помещениях под землей
При атаке беспилотника нужно выйти из транспорта
