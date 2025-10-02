02 октября 2025

Как вести себя пермякам в случае атаки беспилотников. Инфографика

Минтербез Пермского края: при атаке БПЛА нужно укрыться в помещении без окон
БПЛА нельзя трогать и пытаться сбить самостоятельно
БПЛА нельзя трогать и пытаться сбить самостоятельно

Около трех часов ночи 3 октября в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. В результате атаки БПЛА в Березниках оказался поврежден жилой дом. URA.RU напоминает жителям региона о правилах поведения при атаке дронов. Памятка опубликована в социальных сетях краевого министерства территориальной безопасности.

От упавшего БПЛА нужно отойти минимум на сто метров
От упавшего БПЛА нужно отойти минимум на сто метров
Фото:
Экстренные службы можно вызвать по номеру 112
Экстренные службы можно вызвать по номеру 112
Фото:
Запрещается пытаться самостоятельно сбить БПЛА
Запрещается пытаться самостоятельно сбить БПЛА
Фото:
Дома нельзя подходить к окнам
Дома нельзя подходить к окнам
Фото:
Укрываться рекомендуется в помещениях под землей
Укрываться рекомендуется в помещениях под землей
Фото:
При атаке беспилотника нужно выйти из транспорта
При атаке беспилотника нужно выйти из транспорта
Фото:

Около трех часов ночи 3 октября в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. В результате атаки БПЛА в Березниках оказался поврежден жилой дом. URA.RU напоминает жителям региона о правилах поведения при атаке дронов. Памятка опубликована в социальных сетях краевого министерства территориальной безопасности.
