07 октября 2025

Коллекторов наказали крупным штрафом за сотню звонков екатеринбурженке

В Екатеринбурге местная жительница стала должницей по микрокредиту, за что получила от коллекторов 127 звонков с требованием вернуть деньги. Женщина обратилась за помощью к приставам, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП России.

«С целью повлиять на выплаты представители финансовой организации совершили в адрес должника 127 звонков за одну неделю, тем самым нарушив Федеральный закон № 230-ФЗ», — пояснили в ведомстве. При этом по закону должникам можно звонить не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.

В связи с этим приставы завели административный протокол. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей, которые пошли в бюджет государства.

