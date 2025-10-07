07 октября 2025

Пермские власти ищут девелопера для застройки микрорайона Разгуляй

Инвестора для реновации микрорайона Разгуляй в Перми начнут искать в октябре
Выбор инвестора, который займется КРТ, будет осуществляться на основе проведения торгов
Власти приняли решение о реализации проекта комплексного развития жилых территорий в микрорайонах Городские горки Мотовилихинского района и Разгуляй Ленинского района Перми. Основная цель проекта — модернизация территории микрорайона Разгуляй с акцентом на повышение качества жизни населения, сохранение историко-культурного наследия и выполнение природоохранных требований.

«Выбор инвестора, который займется комплексным развитием данной территории, будет осуществляться на основе проведения торгов. Принять участие в аукционе можно будет уже в октябре 2025 года», — сообщает минимущества Пермского края в telegram-канале. 

Согласно условиям, застройщик обязан предоставить помещения для размещения школы искусств площадью свыше 1 тысячи квадратных метров, общественный центр не менее 70 квадратных метров, а также обеспечить строительство улично-дорожной сети.

Как подчеркнула глава ведомства Лариса Ведерникова, перед началом строительных работ инвестору предстоит подготовить полный пакет необходимой документации и разработать концепцию современного пространства, которая будет учитывать исторические особенности района и органично вписываться в существующий ландшафт.

Ранее URA.RU публиковало карту, на которой видно, как в Перми будут застраивать исторический центр — микрорайон Разгуляй. Председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края Павел Черепанов тогда подчеркивал, что в обязательства будущего застройщика включат расселение и снос аварийных и ветхих жилых зданий, а также изъятие и демонтаж нежилых сооружений.

