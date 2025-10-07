07 октября 2025

В Челябинске в 36 домах отключат воду

Воды не будет весь день
В Челябинске 9 октября  36 домов отключат от водоснабжения из-за планового ремонта трубопровода. Об этом предупредили в пресс-службе челябинского МУП «ПОВВ».

«Завтра, 9 октября с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети будет временно прекращено водоснабжение. Убедительно просим жителей заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды», — рассказали в пресс-службе горводоканала.

Отключение затронет жилые и коммерческие объекты, расположенные в указанных локациях. Список улиц и номеров домов, где будет отсутствовать водоснабжение:

* Улица Короленко: дом 16.

* Улица Марата: дома 8, 9.

* Улица Рылеева: дом 18.

* Улица Дарвина: дома 2, 2б, 2в, 8, 8а, 6, 10, 10а, 63.

* Троицкий тракт: дома 9, 22а.

* Улица Томинская: дома 2, 4, 8.

* Улица Полетаевская: дом 2а.

* Улица Гайдара: дом 13а.

* Улица Новосельская: дома 7, 25, 31, 31а.

* Улица Мебельная: дома 37, 39.

* 2-я Мебельная улица: дом 4.

* Улица Белорецкая: дома 32, 32а, 34, 34а, 39а, 41а, 45а, 47а.

* Улица Керченская: дом 6. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения всех технических мероприятий.

