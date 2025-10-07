В Челябинске в 36 домах отключат воду

В Челябинске 9 октября 36 домов отключат от водоснабжения из-за планового ремонта трубопровода. Об этом предупредили в пресс-службе челябинского МУП «ПОВВ».
«Завтра, 9 октября с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети будет временно прекращено водоснабжение. Убедительно просим жителей заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды», — рассказали в пресс-службе горводоканала.
Отключение затронет жилые и коммерческие объекты, расположенные в указанных локациях. Список улиц и номеров домов, где будет отсутствовать водоснабжение:
* Улица Короленко: дом 16.
* Улица Марата: дома 8, 9.
* Улица Рылеева: дом 18.
* Улица Дарвина: дома 2, 2б, 2в, 8, 8а, 6, 10, 10а, 63.
* Троицкий тракт: дома 9, 22а.
* Улица Томинская: дома 2, 4, 8.
* Улица Полетаевская: дом 2а.
* Улица Гайдара: дом 13а.
* Улица Новосельская: дома 7, 25, 31, 31а.
* Улица Мебельная: дома 37, 39.
* 2-я Мебельная улица: дом 4.
* Улица Белорецкая: дома 32, 32а, 34, 34а, 39а, 41а, 45а, 47а.
* Улица Керченская: дом 6. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения всех технических мероприятий.
