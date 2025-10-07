07 октября 2025

В ХМАО спасатели нашли тело утонувшей женщины

Спасатели нашли труп женщины на берегу реки в Октябрьском районе
Спасатели нашли труп женщины на берегу реки в Октябрьском районе

В Октябрьском районе спасатели нашли тело утонувшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Октябрьском районе на реке Нягань-Юган завершились поиски женщины 1981 года рождения. Ранее она ушла из дома и не вернулась. В ходе обследования акватории её тело было обнаружено в воде без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС, югорчанка пропала 1 октября. Ее тело было найдено 7 октября на реке Нягань-Юган, причина смерти будет установлена в ходе расследования.

