В ХМАО спасатели нашли тело утонувшей женщины

Спасатели нашли труп женщины на берегу реки в Октябрьском районе
В Октябрьском районе спасатели нашли тело утонувшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Октябрьском районе на реке Нягань-Юган завершились поиски женщины 1981 года рождения. Ранее она ушла из дома и не вернулась. В ходе обследования акватории её тело было обнаружено в воде без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС, югорчанка пропала 1 октября. Ее тело было найдено 7 октября на реке Нягань-Юган, причина смерти будет установлена в ходе расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!