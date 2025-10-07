07 октября 2025

Фильм «Почтарь» с челябинской актрисой Оболдиной в ролях получил три награды на кинофестивале в Египте

Фильм «Почтарь» с Петровым и Оболдиной взял три награды кинофестиваля в Египте
Инга Оболдина в фильме «Почтарь» сыграла героиню с именем Серафима
Фильм «Почтарь», в котором снялась актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма Челябинской области, завоевал три награды на Международном молодежном кинофестивале в Хургаде (Египет). Картина победила в главных категориях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура», сообщает «Роскино».

«Картина выделяется сочетанием содержательной глубины и современного кинематографического языка. Псевдовинтажный визуальный стиль, спокойный темп, внимание к деталям и продуманная драматургия создают пространство для вдумчивого восприятия истории. Международное жюри фестиваля также отметило оригинальный сценарий, выразительную актерскую игру, профессиональную режиссуру и достоверную атмосферу, точно передающую дух времени», — отметили в «Роскино».

В картине, созданной к 80-летию Великой Победы, сыграли звезды российского кино. Вместе с Оболдиной в фильме были заняты Александр Петров, Полина Агуреева, Дмитрий Ковган, Александр Мичков и другие известные актеры. Лента рассказывает историю молодого почтальона из тылового города в 1942 году, который пытается уберечь земляков от тяжелых вестей с фронта. Это камерное кино о нравственном выборе и внутренней силе обычного человека. Премьера драмы состоялась 24 апреля 2025 года.

