В челябинском хозяйстве вырастили пшеницу с урожаем в два раза выше обычного

В хозяйстве Николая Шаманина в Чебаркульском районе (Челябинская область) выросла пшеница с урожайностью в два раза выше обычной. Как Шаманин рассказал URA.RU, новый сорт «Нива-55» получил его брат Владимир.
«Убрали 300 га „Нивы-55“. Урожайность составила 50-52 центнера. Это примерно в два с лишним раза выше, чем в среднем по региону, где показатель находится на уровне 20 центнеров», — заявил URA.RU Шаманин.
Хозяйство уже третий год размножает сорт, районированный для местных условий. Всего экспериментальной «Нивой-55» фермер засеял 500 гектаров площади. Культура отличается от обычных сортов наличием четырех зерен в колоске вместо трех и повышенной устойчивостью к полеганию.
Помимо «Нивы-55», хозяйство Шаманиных успешно выращивает другие перспективные сорта — «Столыпинская-2» и «Силантий». Последний сорт, названный в честь репрессированного деда, показывает стабильную урожайность не менее 35 центнеров с гектара. Продукция фермера отличается высоким качеством зерна с содержанием клейковины 24-27%. В среднем в хозяйстве агрария урожайность достигла 36 центнеров.
Брат Владимир является селекционером, на чьем счету имеется свыше 20 сортов пшеницы. Он доктор сельскохозяйственных наук, профессор в Омском аграрном университете.
