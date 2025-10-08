Певца Шарлота перевели в колонию общего режима

Жалоба певца не была удовлетворена
Жалоба певца не была удовлетворена

Самарский областной суд оставил в силе решение о переводе осужденного певца Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима. Соответствующее решение было принято на заседании суда.

«Постановление о переводе осужденного Шарлота из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима оставить без изменения», — передает решение судьи ТАСС. Апелляционная жалоба защиты не была удовлетворена, и постановление Центрального районного суда Тольятти от 5 августа 2025 года сохранило свою законную силу.

Шарлот был осужден за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма. Также они касались нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

