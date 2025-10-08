Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Россию

Россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму, вылетела из Бангкока в Москву. Об этом сообщили журналисты из бангкокского аэропорта Суваннапхум.
«Самолет с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок — Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом российского диппредставительства Илью Ильина.
Женщина приехала в Таиланд из Читы, откликнувшись на вакансию, размещенную в одном из telegram-каналов. В тайской столице ее обманом вывезли в Мьянму, где вынуждали трудиться по 16 часов в сутки. Женщину заставляли участвовать в мошеннической схеме, суть которой заключалась в выманивании денег у мужчин через онлайн-чаты. Россиянка не могла самостоятельно покинуть место работы и находилась под постоянным контролем организаторов. 7 октября состоялась передача гражданки России таиландской стороне, после чего она была доставлена в Бангкок для организации возвращения на родину.
