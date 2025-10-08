Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мьянме женщину заставляли выманивать деньги у мужчин в онлайн-чатах
В Мьянме женщину заставляли выманивать деньги у мужчин в онлайн-чатах Фото:

Россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму, вылетела из Бангкока в Москву. Об этом сообщили журналисты из бангкокского аэропорта Суваннапхум.

«Самолет с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок — Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом российского диппредставительства Илью Ильина.

Женщина приехала в Таиланд из Читы, откликнувшись на вакансию, размещенную в одном из telegram-каналов. В тайской столице ее обманом вывезли в Мьянму, где вынуждали трудиться по 16 часов в сутки. Женщину заставляли участвовать в мошеннической схеме, суть которой заключалась в выманивании денег у мужчин через онлайн-чаты. Россиянка не могла самостоятельно покинуть место работы и находилась под постоянным контролем организаторов. 7 октября состоялась передача гражданки России таиландской стороне, после чего она была доставлена в Бангкок для организации возвращения на родину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянка, обманом вывезенная из Таиланда в Мьянму, вылетела из Бангкока в Москву. Об этом сообщили журналисты из бангкокского аэропорта Суваннапхум. «Самолет с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок — Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили ее до посадки на самолет», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом российского диппредставительства Илью Ильина. Женщина приехала в Таиланд из Читы, откликнувшись на вакансию, размещенную в одном из telegram-каналов. В тайской столице ее обманом вывезли в Мьянму, где вынуждали трудиться по 16 часов в сутки. Женщину заставляли участвовать в мошеннической схеме, суть которой заключалась в выманивании денег у мужчин через онлайн-чаты. Россиянка не могла самостоятельно покинуть место работы и находилась под постоянным контролем организаторов. 7 октября состоялась передача гражданки России таиландской стороне, после чего она была доставлена в Бангкок для организации возвращения на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...