ХАМАС передал список пленных для обмена

Палестинское движение ХАМАС передало израильской стороне список лиц, подлежащих освобождению в рамках переговоров по обмену пленными. Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.
«Сегодня состоялся обмен списками пленных, которых требуется освободить в соответствии с согласованными механизмами и количеством», — говорится в заявлении ан-Нуну. Обмен списками произошел на переговорах в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе.
Ранее глава США Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных.
Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Как заявил Трамп, (8-10 октября) ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.