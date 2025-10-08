ХАМАС передал список пленных для обмена

ХАМАС дал израильской стороне список лиц, подлежащих обмену пленными
Израиль и ХАМАС вручили друг другу списки лиц, подлежащих обмену в рамках переговоров
Израиль и ХАМАС вручили друг другу списки лиц, подлежащих обмену в рамках переговоров Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС передало израильской стороне список лиц, подлежащих освобождению в рамках переговоров по обмену пленными. Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.

«Сегодня состоялся обмен списками пленных, которых требуется освободить в соответствии с согласованными механизмами и количеством», — говорится в заявлении ан-Нуну. Обмен списками произошел на переговорах в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе.

Ранее глава США Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. Израиль также освободит палестинских заключенных.

Стороны заявили о готовности воплотить его в жизнь. Как заявил Трамп, (8-10 октября) ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа.

