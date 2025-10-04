Израиль готов воплотить в жизнь первый план Трампа по Газе

Израиль подтвердил готовность немедленно приступить к реализации первого этапа мирного плана США, предусматривающего освобождение палестинской группировкой ХАМАС всех заложников. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Мы продолжим работать в сотрудничестве с президентом и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые соответствуют видению Трампа прекращения войны», — цитирует заявление израильского правительства издание The Times of Israel. При этом в документе не упоминается призыв американского лидера к немедленному прекращению ударов по сектору Газа.
По информации Axios, Нетаньяху был удивлен реакцией Трампа. На внутренних консультациях после ответа ХАМАС, но до заявления Белого дома, израильский премьер охарактеризовал позицию группировки как отклонение от вашингтонского плана.
Согласно предложению США, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных. Сама группировка заявила о возможности освободить всех заложников «при создании необходимых условий для проведения обмена». Источники также сообщают, что ХАМАС передал посредникам, что не знает местонахождения тел всех погибших, поэтому выполнение условия может потребовать более 72 часов.
Ранее представители палестинской исламистской группировки ХАМАС отреагировали на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Они заявили о готовности освободить всех живых израильских заложников, передать останки погибших и передать управление Газой палестинскому комитету, предает информацию RT.
