Стали известны подробности про убийцу архитектора Супоницкого

Предполагаемым убийцей петербургского архитектора Александра Супоницкого является Константин Козырев, знакомый жертвы, проживавший этажом ниже. 12 октября ему должно было исполниться 50 лет.
«Убийца известного питерского архитектора — его знакомый Константин Козырев», — пишет SHOT. Ранее он был заместителем директора по финансам инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест». До 2013 года он также работал в ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит». В 2015 году в отношении Козырева было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Он включал в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, пытаясь скрыть реальные доходы и избежать налоговых отчислений. Помимо работы в крупных компаниях, Козырев также имел зарегистрированное ИП в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности.
Предварительно, после расстрела Супоницкого Козырев совершил еще одно преступление — поджог собственного жилья. Несмотря на жестокость своих действий, он пощадил дочь архитектора. После тушения пожара в квартире Козырева были обнаружены два тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
