Стали известны подробности про убийцу архитектора Супоницкого

Сосед-финансист подозревается в убийстве архитектора в Петербурге
Несмотря на жестокость своих действий, мужчина пощадил дочь архитектора
Несмотря на жестокость своих действий, мужчина пощадил дочь архитектора Фото:

Предполагаемым убийцей петербургского архитектора Александра Супоницкого является Константин Козырев, знакомый жертвы, проживавший этажом ниже. 12 октября ему должно было исполниться 50 лет.

«Убийца известного питерского архитектора — его знакомый Константин Козырев», — пишет SHOT. Ранее он был заместителем директора по финансам инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест». До 2013 года он также работал в ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит». В 2015 году в отношении Козырева было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Он включал в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, пытаясь скрыть реальные доходы и избежать налоговых отчислений. Помимо работы в крупных компаниях, Козырев также имел зарегистрированное ИП в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности.

Предварительно, после расстрела Супоницкого Козырев совершил еще одно преступление — поджог собственного жилья. Несмотря на жестокость своих действий, он пощадил дочь архитектора. После тушения пожара в квартире Козырева были обнаружены два тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

