Жена убитого архитектора Супоницкого не знала убийцу своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жена Супоницкого заявила, что в день убийства ее муж вел себя как обычно
Жена Супоницкого заявила, что в день убийства ее муж вел себя как обычно Фото:
новость из сюжета
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

Жена убитого в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого заявила, что не была знакома с предполагаемым убийцей мужа. По словам Алисы Супоницкой, супруг в день трагедии вел себя как обычно и не сообщал о каких-либо проблемах.

«Я не знала этого человека. Муж не говорил о каких-либо проблемах, его поведение не отличалось от обычного», — заявила Супоницкая telegram-каналу Baza. По ее словам, в этот день ее муж собирался отвезти дочь в школу. Когда он вышел из квартиры, то у лифта встретил убийцу. 

Алиса Супоницкая — вторая жена погибшего архитектора. Она известна как дизайнер и титулованная модель. Девушка проживала с супругом в ЖК «Царская столица», где и произошло убийство.

Сегодня утром в этом ЖК были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 70-летний Супоницкий был убит соседом 49-летним Константином Козыревым, который выстрелил ему в затылок, когда тот провожал дочь в школу. После убийства Козырев поджег квартиру этажом ниже и покончил с собой. По данным telegram-канала «Ротонда», Козырев мог недавно вернуться с участия в специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена убитого в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого заявила, что не была знакома с предполагаемым убийцей мужа. По словам Алисы Супоницкой, супруг в день трагедии вел себя как обычно и не сообщал о каких-либо проблемах. «Я не знала этого человека. Муж не говорил о каких-либо проблемах, его поведение не отличалось от обычного», — заявила Супоницкая telegram-каналу Baza. По ее словам, в этот день ее муж собирался отвезти дочь в школу. Когда он вышел из квартиры, то у лифта встретил убийцу.  Алиса Супоницкая — вторая жена погибшего архитектора. Она известна как дизайнер и титулованная модель. Девушка проживала с супругом в ЖК «Царская столица», где и произошло убийство. Сегодня утром в этом ЖК были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 70-летний Супоницкий был убит соседом 49-летним Константином Козыревым, который выстрелил ему в затылок, когда тот провожал дочь в школу. После убийства Козырев поджег квартиру этажом ниже и покончил с собой. По данным telegram-канала «Ротонда», Козырев мог недавно вернуться с участия в специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...