Жена убитого архитектора Супоницкого не знала убийцу своего мужа

Жена убитого в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого заявила, что не была знакома с предполагаемым убийцей мужа. По словам Алисы Супоницкой, супруг в день трагедии вел себя как обычно и не сообщал о каких-либо проблемах.
«Я не знала этого человека. Муж не говорил о каких-либо проблемах, его поведение не отличалось от обычного», — заявила Супоницкая telegram-каналу Baza. По ее словам, в этот день ее муж собирался отвезти дочь в школу. Когда он вышел из квартиры, то у лифта встретил убийцу.
Алиса Супоницкая — вторая жена погибшего архитектора. Она известна как дизайнер и титулованная модель. Девушка проживала с супругом в ЖК «Царская столица», где и произошло убийство.
Сегодня утром в этом ЖК были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 70-летний Супоницкий был убит соседом 49-летним Константином Козыревым, который выстрелил ему в затылок, когда тот провожал дочь в школу. После убийства Козырев поджег квартиру этажом ниже и покончил с собой. По данным telegram-канала «Ротонда», Козырев мог недавно вернуться с участия в специальной военной операции.
