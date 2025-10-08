Возбуждено уголовное дело об убийстве архитектора в Петербурге

На месте убийства сейчас работают следователи
На месте убийства сейчас работают следователи
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства архитектора Александра Супоницкого и его соседа Константина Козырева. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону. Трагедия произошла утром в доме на Кременчугской улице, где были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в telegram-канале СК. В ведомстве сообщили, что на месте сейчас работают следователи, они собирают улики и проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Трагедия случилась утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица». По данным следствия, 70-летний Супоницкий провожал дочь в школу, когда у лифта его встретил 49-летний Козырев, бывший заместитель директора холдинга «Петротрест». Он заставил встать Супоницкого на колени, после чего выстрелил ему в затылок. Девочка смогла сбежать домой. После убийства преступник поджег квартиру этажом ниже и покончил с собой.

Родственники архитектора опровергли версию о бытовом конфликте между ним и предполагаемым убийцей. По их словам, Супоницкий не имел разногласий с Козыревым и был «очень позитивным человеком». По данным telegram-канала «Ротонда», Козырев мог недавно вернуться с участия в специальной военной операции.

