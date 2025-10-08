Генпрокуратура: в отелях Marton компаньона Момотова организовывали проституцию

Сеть отелей «Мартон», связанная с компаньоном бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, могла использоваться для нелегального оказания интимных услуг. Об этом стало известно из Останкинского суда, где идет процесс по изъятию имущества Момотова в доход государства.
«Сеть отелей „Мартон“ связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение», — заявил представитель надзорного ведомства, выступая в суде. Его слова приводит ТАСС. Сам Момотов отрицает свою причастность к бизнесу и отелям Marton. Однако, по данным ведомства, Момотов владел активами сети через аффилированных лиц.
Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии активов Момотова, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства. Общая стоимость активов, включая 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова Ивана и Андрея Марченко, оценивается в девять миллиардов рублей. На все имущество Момотова, Андрея Марченко и еще 21 аффилированного лица наложен обеспечительный арест.
Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года и занимал высокие посты в судебной системе. 26 сентября его полномочия были прекращены по заявлению об отставке.
