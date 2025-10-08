Microsoft планирует зарегистрировать товарный знак в России

Заявка на регистрацию товарного знака Microsoft была подана в начале октября
Американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Это следует из электронной базы Роспатента.

«„Майкрософт Корпорейшн“ в начале октября подала заявку на регистрацию товарного знака „Microsoft 365“ в России», — пишет РИА Новости, ссылаясь на данные из Роспатента. По данным ведомства, компания планирует использовать его для услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением.

В марте 2022 года Microsoft объявила о прекращении продаж и оказания услуг в России. Позже компания заявила, что выполнит существующие обязательства перед российскими клиентами.

Ранее аналогичные действия предпринимали и другие зарубежные компании, покинувшие российский рынок после 2022 года. Так, в этом же году автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России, объясняя это необходимостью защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда.

