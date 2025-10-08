ЕВРАЗ запустил масштабную модернизацию технологий на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На предприятии планируют модернизировать все обжиговые машины
На предприятии планируют модернизировать все обжиговые машины Фото:

На предприятии ЕВРАЗ КГОК в цехе по производству окатышей (комочков измельченного рудного концентрата) модернизировали две обжиговые машины №3 и №4. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Автоматизированная система управления обжигом модернизирована, установлены современные пульты. Производство окатышей стало эффективнее, а работа сотрудников цеха — комфортнее», — поделились на предприятии. Автоматизация снизила нагрузку на работников, упростила управление, а качество продукции повысилось.

На этом технологическая модернизация не окончена. В цехе планируют улучшить оставшиеся обжиговые машины №1 и №2. Таким образом, все ключевые агрегаты выйдут на новый уровень работы.

«Внедрение современных цифровых технологий ведется постоянно на всех направлениях. В этом году был реализован инвестпроект для повышения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. Установленная система фиксирует данные множества параметров, предупреждает о перегрузке хранилищ и возможных сейсмических явлениях, это делает работу гидротехников более спокойной», — заключили в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии ЕВРАЗ КГОК в цехе по производству окатышей (комочков измельченного рудного концентрата) модернизировали две обжиговые машины №3 и №4. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Автоматизированная система управления обжигом модернизирована, установлены современные пульты. Производство окатышей стало эффективнее, а работа сотрудников цеха — комфортнее», — поделились на предприятии. Автоматизация снизила нагрузку на работников, упростила управление, а качество продукции повысилось. На этом технологическая модернизация не окончена. В цехе планируют улучшить оставшиеся обжиговые машины №1 и №2. Таким образом, все ключевые агрегаты выйдут на новый уровень работы. «Внедрение современных цифровых технологий ведется постоянно на всех направлениях. В этом году был реализован инвестпроект для повышения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. Установленная система фиксирует данные множества параметров, предупреждает о перегрузке хранилищ и возможных сейсмических явлениях, это делает работу гидротехников более спокойной», — заключили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...