ЕВРАЗ запустил масштабную модернизацию технологий на производстве

На предприятии ЕВРАЗ КГОК в цехе по производству окатышей (комочков измельченного рудного концентрата) модернизировали две обжиговые машины №3 и №4. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Автоматизированная система управления обжигом модернизирована, установлены современные пульты. Производство окатышей стало эффективнее, а работа сотрудников цеха — комфортнее», — поделились на предприятии. Автоматизация снизила нагрузку на работников, упростила управление, а качество продукции повысилось.
На этом технологическая модернизация не окончена. В цехе планируют улучшить оставшиеся обжиговые машины №1 и №2. Таким образом, все ключевые агрегаты выйдут на новый уровень работы.
«Внедрение современных цифровых технологий ведется постоянно на всех направлениях. В этом году был реализован инвестпроект для повышения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. Установленная система фиксирует данные множества параметров, предупреждает о перегрузке хранилищ и возможных сейсмических явлениях, это делает работу гидротехников более спокойной», — заключили в пресс-службе.
