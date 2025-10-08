В Пермском крае снят режим беспилотной опасности

Это произошло в 16:41
В Пермском крае 8 октября сняли режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает краевое Министерство территориальной безопасности.
«Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Пермском крае, снят. Это случилось в 16:41», — сообщает ведомство в telegram-канале.
URA.RU сообщало о то, что он был введен в регионе 8 октября утром. Это произошло в около 09:19. Жители региона получили соответствующую рассылку. Оперативные службы были переведены в полную готовность. Людей попросили быть бдительными и не поддаваться панике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!