Больше половины пермячек согласны на свидание с продавцами на маркетплейсах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячки считают профессию продавца на маркетплейсах привлекательной
Пермячки считают профессию продавца на маркетплейсах привлекательной Фото:

Больше половины жительниц Перми готовы пойти на свидание с продавцом на маркетплейсах. Эту профессию пермячки считают привлекательной, выяснили аналитики дейтинг-приложение Mamba и «Яндекс.Маркета».

«Больше половины пермячек (59%) лайкнут мужчину?продавца на маркетплейсах. Они считают такого человека предприимчивым. Среди мужчин аналогично думают 41% респондентов, а еще 46% указали, что для них профессия не имеет значения. Куда важнее внешность. У пермячек этот критерий оказался менее востребованным — только 26% поставили во главу угла внешность», — сообщается в исследовании аналитиков.

Большинство участников опроса из Перми пока еще не вступали в романтические отношения с продавцами маркетплейсов (95% женщин и 82% мужчин). Наиболее привлекательными качествами продавцов на маркетплейсах респонденты назвали трудолюбие, целеустремленность и настойчивость. Также умение ладить с людьми, коммуникабельность независимость и надежность. Каждая пятая пермячка отдельно отметила высокий доход как привлекательный фактор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше половины жительниц Перми готовы пойти на свидание с продавцом на маркетплейсах. Эту профессию пермячки считают привлекательной, выяснили аналитики дейтинг-приложение Mamba и «Яндекс.Маркета». «Больше половины пермячек (59%) лайкнут мужчину?продавца на маркетплейсах. Они считают такого человека предприимчивым. Среди мужчин аналогично думают 41% респондентов, а еще 46% указали, что для них профессия не имеет значения. Куда важнее внешность. У пермячек этот критерий оказался менее востребованным — только 26% поставили во главу угла внешность», — сообщается в исследовании аналитиков. Большинство участников опроса из Перми пока еще не вступали в романтические отношения с продавцами маркетплейсов (95% женщин и 82% мужчин). Наиболее привлекательными качествами продавцов на маркетплейсах респонденты назвали трудолюбие, целеустремленность и настойчивость. Также умение ладить с людьми, коммуникабельность независимость и надежность. Каждая пятая пермячка отдельно отметила высокий доход как привлекательный фактор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...