Больше половины пермячек согласны на свидание с продавцами на маркетплейсах

Больше половины жительниц Перми готовы пойти на свидание с продавцом на маркетплейсах. Эту профессию пермячки считают привлекательной, выяснили аналитики дейтинг-приложение Mamba и «Яндекс.Маркета».
«Больше половины пермячек (59%) лайкнут мужчину?продавца на маркетплейсах. Они считают такого человека предприимчивым. Среди мужчин аналогично думают 41% респондентов, а еще 46% указали, что для них профессия не имеет значения. Куда важнее внешность. У пермячек этот критерий оказался менее востребованным — только 26% поставили во главу угла внешность», — сообщается в исследовании аналитиков.
Большинство участников опроса из Перми пока еще не вступали в романтические отношения с продавцами маркетплейсов (95% женщин и 82% мужчин). Наиболее привлекательными качествами продавцов на маркетплейсах респонденты назвали трудолюбие, целеустремленность и настойчивость. Также умение ладить с людьми, коммуникабельность независимость и надежность. Каждая пятая пермячка отдельно отметила высокий доход как привлекательный фактор.
