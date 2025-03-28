Стало известно, что думают пермяки о внешнем виде и карьере

Большинство жителей Перми считают внешность важным фактором успеха. Только 11% опрошенных уверены, что профессионализм не зависит от внешнего вида. Сообщили URA.RU в пресс службе сервиса «Авито Услуги».
«74% пермячек убеждены, что ухоженный внешний вид мужчины отражает его статус. Еще 12% придерживаются мнения, что такие требования актуальны, но только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса. Почти половина женщин (49%) чувствуют необходимость всегда выглядеть хорошо, даже выходя в магазин. С возрастом это ощущение усиливается: среди девушек 18–24 лет без макияжа чувствуют дискомфорт 23%, а после 55 лет — уже 46%», — говорится в исследовании.
77% респондентов признали, что испытывают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 25% из них сильно зависят от мнения окружающих о своей внешности и фигуре. Лишь 23% заявили о полной независимости от таких оценок.
Мужские предпочтения оказались неоднозначными: только 20% пермяков ценят естественную красоту женщин, а 10% считают, что каждая должна сама решать, как выглядеть. Тренд на мужской бьюти-уход поддерживают лишь 27% пермяков, тогда как 22% считают его излишним. Интересно, что среди молодежи 18–24 лет скептиков меньше (13%), что может свидетельствовать о постепенном изменении взглядов в обществе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц. Самые востребованные специалисты среди пермяков — парикмахеры и колористы.
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