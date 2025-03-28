28 марта 2025

Стало известно, что думают пермяки о внешнем виде и карьере

«Авито Услуги»: 77% пермяков признались, что хорошо выглядеть — обязанность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Половина пермячек не выходит без макияжа даже в магазин
Половина пермячек не выходит без макияжа даже в магазин Фото:

Большинство жителей Перми считают внешность важным фактором успеха. Только 11% опрошенных уверены, что профессионализм не зависит от внешнего вида. Сообщили URA.RU в пресс службе сервиса «Авито Услуги».

«74% пермячек убеждены, что ухоженный внешний вид мужчины отражает его статус. Еще 12% придерживаются мнения, что такие требования актуальны, но только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса. Почти половина женщин (49%) чувствуют необходимость всегда выглядеть хорошо, даже выходя в магазин. С возрастом это ощущение усиливается: среди девушек 18–24 лет без макияжа чувствуют дискомфорт 23%, а после 55 лет — уже 46%», — говорится в исследовании. 

77% респондентов признали, что испытывают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 25% из них сильно зависят от мнения окружающих о своей внешности и фигуре. Лишь 23% заявили о полной независимости от таких оценок.

Мужские предпочтения оказались неоднозначными: только 20% пермяков ценят естественную красоту женщин, а 10% считают, что каждая должна сама решать, как выглядеть. Тренд на мужской бьюти-уход поддерживают лишь 27% пермяков, тогда как 22% считают его излишним. Интересно, что среди молодежи 18–24 лет скептиков меньше (13%), что может свидетельствовать о постепенном изменении взглядов в обществе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц. Самые востребованные специалисты среди пермяков — парикмахеры и колористы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство жителей Перми считают внешность важным фактором успеха. Только 11% опрошенных уверены, что профессионализм не зависит от внешнего вида. Сообщили URA.RU в пресс службе сервиса «Авито Услуги». «74% пермячек убеждены, что ухоженный внешний вид мужчины отражает его статус. Еще 12% придерживаются мнения, что такие требования актуальны, но только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса. Почти половина женщин (49%) чувствуют необходимость всегда выглядеть хорошо, даже выходя в магазин. С возрастом это ощущение усиливается: среди девушек 18–24 лет без макияжа чувствуют дискомфорт 23%, а после 55 лет — уже 46%», — говорится в исследовании.  77% респондентов признали, что испытывают давление общества, требующего соответствия «стандартам красоты», а 25% из них сильно зависят от мнения окружающих о своей внешности и фигуре. Лишь 23% заявили о полной независимости от таких оценок. Мужские предпочтения оказались неоднозначными: только 20% пермяков ценят естественную красоту женщин, а 10% считают, что каждая должна сама решать, как выглядеть. Тренд на мужской бьюти-уход поддерживают лишь 27% пермяков, тогда как 22% считают его излишним. Интересно, что среди молодежи 18–24 лет скептиков меньше (13%), что может свидетельствовать о постепенном изменении взглядов в обществе. Ранее URA.RU рассказывало, что в среднем пермяки готовы тратить на уход за собой 5 505 рублей в месяц. Самые востребованные специалисты среди пермяков — парикмахеры и колористы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...