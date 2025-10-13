Флоатинг, ванна с пихтой и японская капсула: где поднять иммунитет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спа- и салоны красоты предлагают гостям укрепить иммунитет в специальных капсулах или принять ванну с высоким содержанием магниевой соли в воде. Подробнее о том, где можно оздоровить тело и укрепить эмоциональное состояние — в подборке URA.RU.
Японская спа-капсула
Процедуру детокса в специальной капсуле предлагает салон FORME (улица Радищева, 41). Один сеанс обойдется от 3500 рублей, во время него гость лежит в капсуле под инфракрасными лучами глубокого спектра. Такая процедура, как заявляется, может избавить от отеков, укрепить иммунитет и поможет похудеть.
Флоатинг
Релакс-процедуры в бассейне, который наполнен раствором магниевой соли предлагают многие салоны города. Сеанс для двоих можно устроить в ECO FLOAT (улица Белинского, 86), там он стоит 5960 рублей за два часа. После прохождения сеанса гостям обещают снижение уровня тревоги и стресса, детокс-эффект и восстановление организма.
Спа с хвоей и ягодами
За 9500 рублей в лесном салоне SPATODAY (улица Красноармейская, 66) клиент может пройти спа-программу, куда входит арома-ванна с маслом пихты, скраб из хвои и ореха, обертывание из ягод и массаж. В ходе релаксации для гостя включают звуки природы — журчание воды, шелест листвы и пение птиц.
Очищение организма на курорте «Увильды»
Комплекс для восстановления всего организма предлагают в путевке на 7-14 дней. В программу оздоровления входят физио-, профилактические, эстетические, очистительные процедуры, а также гидротермальная терапия. Цена такого отдыха начинается от 69300 рублей за неделю для взрослых или от 38850 рублей для детей.
Массаж с травяными мешочками и парение
В термальном комплексе «Юга» за 8200 рублей можно пройти сеанс, состоящий из индивидуального парения, скрабирования, массажа с травяными мешочками и расслабляющего. Завершает процедуру обертывание и фирменный чай. После такой терапии гостям обещают снятие напряжения, восстановление организма, очистку пор.
