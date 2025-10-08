В Перми по делу о взятке купюрами «Банка приколов» допросили важного свидетеля

Начальник следственного отдела в Чайковском Пермского края Павел Чепкасов был допрошен в суде по делу о получении взятки его бывшим подчиненным майором Станиславом Зуевым. Он заявил, что Зуев мог прекратить уголовное дело, если бы этого захотел. Именно за это майор Зуев получил 300 тысяч рублей и должен был прекратить дело экс-директора МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» Дмитрия Югова.
«Зуев работал в должности следователя по особо важным делам в Чайковском с 23 апреля и был уволен в начале августа. 20 июня в следственном отделе был зарегистрирован материал проверки, позже все было передано в производство Зуеву. Мы обсудили с ним перспективы возбуждения уголовного дела в отношении Югова. После возбуждения дела Зуев мог самостоятельно прекратить уголовное дело», — передает слова Чепкасова корреспондент URA.RU из зала Мотовилихинского райсуда.
Подсудимый, когда пришла его очередь задавать вопросы Чепкасову пытался добиться от бывшего руководителя ответа, мог ли он прекратить дело без согласования с ним. На что Чепкасов ответил, что мог, но Зуев должен был отправить материалы для проверки в Пермь, а там могли не согласиться с тем, что дело нужно прекращать.
Также в суде выяснилось, что Зуев не был ознакомлен с должностной инструкцией. Его задержали 25 июля, а уже в августе он должен был отправиться в командировку в Ростов. Подсудимый в заседании настаивал, что не смог бы прекратить уголовное дело Югова, ему пришлось бы передать материалы дела другому следователю.
Майора юстиции Станислава Зуева судят за то, что 25 июля он приехал в Пермь и в кафе на бульваре Гагарина получил от экс-директора МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» Дмитрия Югова взятку. В пакете было четыре купюры по 5 тысяч рублей и 56 билетов «Банка приколов». Сам Зуев отрицает получение взятки за развал уголовного дела. Он утверждает, что это было покушение на мошенничество и он никак не мог сам прекратить дело.
