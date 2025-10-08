08 октября 2025

Названы самые востребованные профессии в Перми

Операторы call-центра стали самыми востребованными сотрудниками в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для операторов call-центра в Перми открыто 2,6 тысячи вакансий
Для операторов call-центра в Перми открыто 2,6 тысячи вакансий Фото:

В сентябре самыми востребованными профессиями в Перми стали оператор call-центра, менеджер по продажам и работе с клиентами, водитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, которые проанализировали вакансии за прошедший месяц.

«Рейтинг профессий по числу вакансий в Перми возглавляют оператор call-центра, специалист контактного центра. Для таких специалистов открыто 2,6 тысячи вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам или работе с клиентами, а также водители. На них пришлось по 1,2 тысячи предложений», — рассказали URA.RU в hh.ru.

В топ-5 вошли разнорабочие — для них открыто 830 вакансий, и продавец-консультант или кассир — 750 вакансий. В перечне наиболее востребованных специальностей в регионе также значатся упаковщик, комплектовщик (490 предложений), сварщик (440), слесарь, сантехник (350), электромонтажник (310) и курьер (310).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сентябре самыми востребованными профессиями в Перми стали оператор call-центра, менеджер по продажам и работе с клиентами, водитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, которые проанализировали вакансии за прошедший месяц. «Рейтинг профессий по числу вакансий в Перми возглавляют оператор call-центра, специалист контактного центра. Для таких специалистов открыто 2,6 тысячи вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам или работе с клиентами, а также водители. На них пришлось по 1,2 тысячи предложений», — рассказали URA.RU в hh.ru. В топ-5 вошли разнорабочие — для них открыто 830 вакансий, и продавец-консультант или кассир — 750 вакансий. В перечне наиболее востребованных специальностей в регионе также значатся упаковщик, комплектовщик (490 предложений), сварщик (440), слесарь, сантехник (350), электромонтажник (310) и курьер (310).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...