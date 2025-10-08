Названы самые востребованные профессии в Перми

В сентябре самыми востребованными профессиями в Перми стали оператор call-центра, менеджер по продажам и работе с клиентами, водитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, которые проанализировали вакансии за прошедший месяц.
«Рейтинг профессий по числу вакансий в Перми возглавляют оператор call-центра, специалист контактного центра. Для таких специалистов открыто 2,6 тысячи вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам или работе с клиентами, а также водители. На них пришлось по 1,2 тысячи предложений», — рассказали URA.RU в hh.ru.
В топ-5 вошли разнорабочие — для них открыто 830 вакансий, и продавец-консультант или кассир — 750 вакансий. В перечне наиболее востребованных специальностей в регионе также значатся упаковщик, комплектовщик (490 предложений), сварщик (440), слесарь, сантехник (350), электромонтажник (310) и курьер (310).
