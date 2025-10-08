Толпа подростков избила 16-летнюю ученицу свердловского колледжа

Избиение снимали на видео
Избиение снимали на видео

В Краснотурьинске (Свердловская область) возле заброшенного здания несколько подростков окружили 16-летнюю девочку и жестоко избили. Издевательства снимали на видео, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Учащуюся местного техникума в районе заброшенного здания по ул. Молодежная окружила группа подростков, которые нанесли несовершеннолетней телесные повреждения», — пояснили там. Это произошло 26 августа, однако видео попало в соцсети недавно.

Личности нападавших уже установлены. Прокуратура организовала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

