Толпа подростков избила 16-летнюю ученицу свердловского колледжа

В Краснотурьинске (Свердловская область) возле заброшенного здания несколько подростков окружили 16-летнюю девочку и жестоко избили. Издевательства снимали на видео, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Учащуюся местного техникума в районе заброшенного здания по ул. Молодежная окружила группа подростков, которые нанесли несовершеннолетней телесные повреждения», — пояснили там. Это произошло 26 августа, однако видео попало в соцсети недавно.
Личности нападавших уже установлены. Прокуратура организовала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
