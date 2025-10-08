Бывший свердловский полицейский Фишер обвиняется во взятке щебнем

В Североуральске (Свердловская область) двух бывших полицейских Александра Фишера и Геннадия Сафронова обвинили во взятке щебнем. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Сафронов ранее занимал должность врио главы регистрационно-экзаменационного отдела, а Фишер был старшим инспектором ДПС. По версии следствия, они вымогали с компании «Уральский щебень» партию щебня. А за это гарантировали, что на предприятии не будут вскрываться нарушения.
«Кроме того, Сафронову вменяют мошенничество с использованием служебного положения. Он обвиняется в хищении имущества у двух горнодобывающих компаний», — отметили в инстанции.
Фигуранты находятся под домашним арестом до 24 марта 2026 года. Мужчины были уволены из правоохранительных органов в связи с утратой доверия.
