В России создадут механизм оформления ипотеки для цифровых финансовых активов

В России создадут механизм ипотеки, позволяющий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве обеспечения. Комитет Госдумы по финансовому рынку уже направил в правительство проект закона, который устанавливает порядок регистрации такой ипотеки.
«Введение механизма регистрации ипотеки, обеспечивающей ЦФА, повысит защищенность прав инвесторов, что будет способствовать увеличению доверия к таким инструментам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ее приводит «Интерфакс». Ранее закон предусматривал возможность обеспечения обязательств по ЦФА только залогом. Кроме того, отсутствие процедуры регистрации ипотеки в Росреестре делало этот механизм нерабочим.
Данный проект предполагает, что оператор информационной системы будет присваивать уникальный идентификационный номер каждому выпуску ЦФА, а Банк России устанавливать требования к этому номеру. Договор залога будет считаться заключенным с момента передачи ЦФА первому владельцу. Если обеспечение — это недвижимость, ее госрегистрация будет проводиться на основании решения о выпуске ЦФА.
В Едином государственном реестре недвижимости будут указаны уникальный номер выпуска ЦФА, наименование оператора и информация о залогодержателях. Сделки с ЦФА будут запрещены до регистрации ипотеки. Владельцы ЦФА одного выпуска станут залогодержателями и будут делить средства от реализации заложенного имущества. Ипотека будет погашаться по заявлению залогодателя. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.
