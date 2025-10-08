Суд Сочи национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата ГД Юрия Напсо

Против экс-депутата Напсо возбуждено уголовное дело
Против экс-депутата Напсо возбуждено уголовное дело

Против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, ранее лишенного мандата за прогулы, возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердил адвокат Напсо, сообщает ТАСС.

Кроме того, по решению суда в Сочи, вынесенному по иску Генпрокуратуры, около 60 объектов недвижимости, принадлежавших Напсо и его родственникам, обращены в доход государства. По мнению прокуратуры, Напсо, несмотря на запрет, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

